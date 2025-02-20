«Спартак» вырвал победу у «Торпедо» в товарищеском матче благодаря голу Солари в концовке

«Спартак» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на зимних сборах в Белеке (Турция) — 2:1.

Форвард красно-белых Манфред Угальде забил первый гол на 17-й минуте. На 86-й минуте защитник автозаводцев Александр Иваньков сравнял счет, но на 89-й минуте хавбек «Спартака» Пабло Солари принес своей команде победу. Этот гол стал для аргентинца первым за клуб.

«Спартак» этой зимой проведет еще два товарищеских матча против узбекского «Насафа» 23 и 24 февраля.

2 марта красно-белые сыграют дома против «Оренбурга» в 19-м туре РПЛ.