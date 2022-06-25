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В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Маркао Тейшера.
Фото Global Look Press

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию турецкого издания Fanatik об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао Тейшеру.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказал Медведев «СЭ».

По информации источника, «Зенит» предложил за 26-летнего бразильца 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Тейшера принял участие в 38 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах и забил один мяч. Контракт защитника со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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