«Зенит» предложил «Галатасараю» 15 миллионов евро за Маркао. Защитник не хочет в Россию
«Зенит» предложил 15 миллионов евро за защитника «Галатасарая» Маркао
«Зениту» хочет приобрести защитника «Галатасарая» Маркао Тейшейру, сообщает Fanatik.
По информации источника, петербургский клуб предложил «Галатасараю» 15 миллионов евро за 26-летнего бразильца.
Отмечается, что защитник не хочет переезжать в Россию.
Ранее «Севилья» сделала предложение стамбульскому клубу в размере 12 миллионов евро за Тейшеру.
При этом стамбульцы хотят получить 20 миллионов евро за бразильца. Переговоры между клубами продолжаются.
В прошедшем сезоне Тейшера принял участие в 38 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах и забил один мяч. Контракт защитника со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|Динамо
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8
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|0
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9
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|0
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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