Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:05

«Зенит» предложил «Галатасараю» 15 миллионов евро за Маркао. Защитник не хочет в Россию

«Зенит» предложил 15 миллионов евро за защитника «Галатасарая» Маркао
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Зениту» хочет приобрести защитника «Галатасарая» Маркао Тейшейру, сообщает Fanatik.

По информации источника, петербургский клуб предложил «Галатасараю» 15 миллионов евро за 26-летнего бразильца.

Отмечается, что защитник не хочет переезжать в Россию.

Ранее «Севилья» сделала предложение стамбульскому клубу в размере 12 миллионов евро за Тейшеру.

При этом стамбульцы хотят получить 20 миллионов евро за бразильца. Переговоры между клубами продолжаются.

В прошедшем сезоне Тейшера принял участие в 38 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах и забил один мяч. Контракт защитника со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.fanatik.com.tr/galatasarayda-son-dakika-marcao-gelismesi-2289057
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Зенит
ФК Севилья
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Ученик Емельяненко Кирилл Сидельников: «Федор нагрузил себя тяжелой ношей»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао
Отец Гамида Агаларова рассказал о будущем сына
Наумов: «Жемалетдинов — гораздо большая потеря для «Локо», чем Кухта»
В «Крыльях Советов» подтвердили, что Ежов останется в клубе
Кечинов: «Доверия и игрового времени Глушенкову предоставлялось очень мало в «Спартаке»
«Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао
Бывший полузащитник «Спартака» Самедов может выступить в игре ветеранов перед Суперкубком России
РПЛ опубликовала расписание пяти стартовых туров сезона-2022/23
Агент Сафонов: «Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом с Сергеевым и Кассьеррой в атаке»
Началась продажа билетов на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»
Семак сообщил, что еще не подписал новый контракт с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наумов: «Жемалетдинов — гораздо большая потеря для «Локо», чем Кухта»

В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости