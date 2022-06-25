Источник: вратарь Иван и хавбек Мантуан могут перейти в «Зенит» в обмен на Юри Алберто
Полузащитник «Коринтианс» Густаво Мантуан перейдет в «Зенит» на правах аренды, сообщает в своем Twitter журналист Фабио Алейше.
Бразилец в петербургский клуб перейдет в обмен на нападающего Юри Алберто, который уйдет в «Коринтианс». Ранее сообщалось, что из этой команды в «Зенит» также перейдет голкипер Иван.
Контракт 21-летнего Мантуана с «Коринтианс» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость — 1,50 миллиона евро.
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13
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14
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -
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