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Источник: вратарь Иван и хавбек Мантуан могут перейти в «Зенит» в обмен на Юри Алберто

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Густаво Мантуан.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Коринтианс» Густаво Мантуан перейдет в «Зенит» на правах аренды, сообщает в своем Twitter журналист Фабио Алейше.

Бразилец в петербургский клуб перейдет в обмен на нападающего Юри Алберто, который уйдет в «Коринтианс». Ранее сообщалось, что из этой команды в «Зенит» также перейдет голкипер Иван.

Контракт 21-летнего Мантуана с «Коринтианс» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость — 1,50 миллиона евро.

ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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