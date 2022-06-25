Источник: вратарь Иван и хавбек Мантуан могут перейти в «Зенит» в обмен на Юри Алберто

Полузащитник «Коринтианс» Густаво Мантуан перейдет в «Зенит» на правах аренды, сообщает в своем Twitter журналист Фабио Алейше.

Бразилец в петербургский клуб перейдет в обмен на нападающего Юри Алберто, который уйдет в «Коринтианс». Ранее сообщалось, что из этой команды в «Зенит» также перейдет голкипер Иван.

Контракт 21-летнего Мантуана с «Коринтианс» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость — 1,50 миллиона евро.