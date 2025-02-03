В «Зените» опровергли информацию о предложении о переходе хавбека «Бешикташа» Фернандеша

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб сделал предложение о переходе полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша.

«Неправда», — цитирует Медведева РИА Новости Спорт.

26-летний Фернандеш в текущем сезоне сыграл за турецкий клуб 31 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.