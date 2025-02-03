В «Зените» опровергли информацию о предложении о переходе хавбека «Бешикташа» Фернандеша
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб сделал предложение о переходе полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша.
«Неправда», — цитирует Медведева РИА Новости Спорт.
26-летний Фернандеш в текущем сезоне сыграл за турецкий клуб 31 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
Источник: РИА
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|
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|4
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|2
|8
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|7
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
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|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
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|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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|2.03
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ЖК
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
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Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|1
|1
|
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