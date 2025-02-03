Источник: Шамар Николсон будет играть за мексиканскую «Тихуану»

Новым клубом бывшего нападающего «Спартака» Шамара Николсона станет мексиканская «Тихуана», сообщает 365scores.

27-летний ямаец подпишет контракт до лета 2029 года. В ближайшее время Николсон отправится в Мексику для прохождения медицинского обследования.

2 февраля красно-белые объявили о расторжении соглашения с форвардом по соглашению сторон. Николсон выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел 57 матчей, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. В текущем сезоне в активе форварда 4 гола и 2 результативные передачи в 14 играх во всех турнирах.