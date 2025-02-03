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Кечинов поделился мнением об уходе Николсона из «Спартака»

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об уходе из команды ямайского форварда Шамара Николсона.

«Шамар Николсон, конечно, не для решения больших задач. Он хороший, добротный нападающий, но не более того. Если бороться за место в пятерке — тогда нормально. Были матчи, когда он выглядел ярко, Станкович ведь видел его работу на тренировках, доверял ему, и Шамар начал оправдывать это доверие. Но если брать глобально, то это все же не игрок для решения больших задач. Думаю, его продажа говорит о том, что уже есть какая-то договоренность о покупке какого-то хорошего нападающего. Будем надеяться, что новое приобретение будет как минимум лучше Шамара», — сказал Кечинов «РБ Спорт».

27-летний Николсон стал игроком «Спартака» в январе 2022 года, перейдя из бельгийского клуба «Шарлеруа». В составе московской команды он провел 57 матчей, забил 16 мячей и стал обладателем Кубка России.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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