Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:57

В «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Реала» к Ренану

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роберт Ренан.
Фото Global Look Press

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о намерении «Реала» предложить 40 миллионов евро за бразильского защитника Роберто Ренана.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб впечатлен игрой 19-летнего футболиста на молодежном чемпионате Южной Америки и хочет подписать игрока летом.

«Получал ли «Зенит» предложение от «Реала» по Ренану? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

Ренан перешел в клуб из Санкт-Петербурга 10 января бесплатно в рамках обмена с «Коринтиансом» на нападающего Юри Алберто.

В текущем сезоне Ренан сыграл за «Коринтианс» 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Реал
Александр Медведев (руководитель)
Роберт Ренан
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выше только Оскар. Леброн Джеймс побил «вечный» рекорд НБА по очкам
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Последствия землетрясений в Турции не повлияли на сборы «Торпедо»
«Химки» объявили о переходе защитника Лео Андраде
Источник: «Реал» предложит «Зениту» 40 миллионов евро за Ренана
«Локо» взял Дзюбу и Смольникова. Таблица переходов РПЛ
ЦСКА начал заключительный сбор в Турции
Петржела считает переезд на Кипр лучшим вариантом для Кержакова, чем работа в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Последствия землетрясений в Турции не повлияли на сборы «Торпедо»

«Бешикташ» больше не рассматривает кандидатуру Баринова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости