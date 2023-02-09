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Сегодня, 10:47

Последствия землетрясений в Турции не повлияли на сборы «Торпедо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев в комментарии для «СЭ» рассказал об отсутствии изменений в программе сборов команды в Турции, несмотря на землетрясение.

«Вчера «Торпедо» двумя составами провело в Белеке контрольные матчи с воронежским «Факелом» и астраханским «Волгарем», а сегодня утром у нашей команды состоялась заключительная тренировка в рамках второго турецкого сбора. Впереди у футболистов три выходных дня, которые ребята могут провести по своему усмотрению: кто-то полетит домой в Москву, а кто-то останется в Турции.
Во второй половине дня 13 февраля торпедовцы соберутся в другом отеле, в Ларе, как и планировалось ранее, и продолжат подготовку к весенней части сезона. На третьем турецком сборе запланировано 3 тренировочных матча. Никаких изменений в программе сборов «Торпедо» в связи с последними трагическими событиями в Турции не произошло», — сказал Ганичев «СЭ».

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, оно стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп. По последним данным, число погибших превысило 12 тысяч человек, общее число пострадавщих — более 50 тысяч людей.

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ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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