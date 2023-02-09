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Сегодня, 10:59

«Бешикташ» больше не рассматривает кандидатуру Баринова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Бешикташ» не будет предпринимать новых попыток купить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт».

В связи с землетрясениями, унесшими жизни нескольких тысяч человек, трансферное окно в Турции было продлено до 18 февраля. Однако в этот период «Бешикташ» не будет предпринимать новых попыток приобрести 26-летнего Баринова. Отмечается, что туреций клуб сделали свое последнее предложение в пять миллионов евро и поднимать цену не готовы, однако московский клуб не готов расстаться с футболистом за такую сумму.

Баринов выступает за «Локомотив» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова девять миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/beshiktash-bol-she-ne-rassmatrivaet-kandidaturu-barinova/
Дмитрий Баринов
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