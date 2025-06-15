В «Замалеке» заявили об отсутствии переговоров с клубами РПЛ по защитнику Абдельмагиду

Член наблюдательного совета «Замалека» Ахмед Абдельхамид в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе защитника Хоссама Абдельмагида в российский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе клубов РПЛ к 24-летнему игроку.

«У нас нет никаких переговоров с российскими клубами по Хоссаму Абдельмагиду. Если мы получим достойное предложение, и игрок сочтет новый клуб хорошим выбором, то мы отпустим его», — сказал Абдельхамид «СЭ».

Абдельмагид в этом сезоне провел 41 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт «Замалека» с защитником рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.