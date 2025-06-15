В «Замалеке» заявили об отсутствии переговоров с клубами РПЛ по защитнику Абдельмагиду
Член наблюдательного совета «Замалека» Ахмед Абдельхамид в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе защитника Хоссама Абдельмагида в российский клуб в летнее трансферное окно.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе клубов РПЛ к 24-летнему игроку.
«У нас нет никаких переговоров с российскими клубами по Хоссаму Абдельмагиду. Если мы получим достойное предложение, и игрок сочтет новый клуб хорошим выбором, то мы отпустим его», — сказал Абдельхамид «СЭ».
Абдельмагид в этом сезоне провел 41 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт «Замалека» с защитником рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
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|24.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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