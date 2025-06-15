Агаларов: «Все, что есть в этой жизни, — мирское и временное. Все богатства и проблемы — тоже»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью «СЭ» рассказал о роли религии в жизни.

— Ты иногда упоминаешь о религии. Насколько это важная для тебя история?

— Очень помогает мне! Это самое важное, что есть в жизни. На тот свет мы ничего не унесем. Как рождаемся голыми, так и уходим. Нас, мусульман, заворачивают в саван и хоронят. Поэтому все, что в этой жизни есть, — мирское и временное. Все богатства и проблемы — тоже. Основная жизнь будет позже.

— На поле это помогает?

— Да. Даже во время игры, бывает, прошу помощи у Всевышнего. И он помогает. Делает так, чтобы мне была польза.

— Часто просишь что-то у Бога?

— Каждый день. Это неотъемлемая часть жизни верующих мусульман.