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Заболотный поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку

20 сентября 2021, 23:42
Антон Заболотный. Фото Instagram
Антон Заболотный. Фото Instagram
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ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0 в домашнем матче восьмого тура Тинькофф — РПЛ.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий армейцев Антон Заболотный. На 92-й минуте матча Заболотный получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Всех с победой, семья. Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку и ту энергию, которая помогла нам победить», — написал форвард в Instagram.

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Иван Шитик все материалы автора

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