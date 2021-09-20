Заболотный поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку
20 сентября 2021, 23:42
ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0 в домашнем матче восьмого тура Тинькофф — РПЛ.
Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий армейцев Антон Заболотный. На 92-й минуте матча Заболотный получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Всех с победой, семья. Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку и ту энергию, которая помогла нам победить», — написал форвард в Instagram.
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