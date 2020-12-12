В ворота «Спартака» не назначен пенальти. Был ли фол на Нобоа?
На 52-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) правильно поступил арбитр Игорь Панин, не наказав красно-белых 11-метровым ударом. В том моменте недалеко от спартаковских ворот в единоборстве с Виктором Мозесом упал Кристиан Нобоа. Видеоассистенты Артем Любимов и Роман Усачев провели свою проверку и не стали вмешиваться в действия судьи — фола со стороны Мозеса не было.
(Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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