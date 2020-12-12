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В ворота «Спартака» не назначен пенальти. Был ли фол на Нобоа?

18:35
12 декабря. Сочи. Реакция Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
12 декабря. Сочи. Реакция Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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На 52-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) правильно поступил арбитр Игорь Панин, не наказав красно-белых 11-метровым ударом. В том моменте недалеко от спартаковских ворот в единоборстве с Виктором Мозесом упал Кристиан Нобоа. Видеоассистенты Артем Любимов и Роман Усачев провели свою проверку и не стали вмешиваться в действия судьи — фола со стороны Мозеса не было.

(Александр Бобров)

Сочи — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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