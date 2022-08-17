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Сегодня, 11:12

В «Урале» заявили о подписании контракта с Газинским

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Газинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Юрием Газинским.

«Подписали контракт с Юрием Газинским на 2 года. Все, он наш игрок. Можете нас поздравить! И его поздравьте», — сказал Иванов «СЭ».

32-летний Газинский стал свободным агентом после завершения сезона-2021/22. До этого россиянин с 2013 года выступал за «Краснодар».

В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «быков».

Юрий Газинский
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«Урал» объявил о подписании контракта с Юрием Газинским
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

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