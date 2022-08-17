В «Урале» заявили о подписании контракта с Газинским
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Юрием Газинским.
«Подписали контракт с Юрием Газинским на 2 года. Все, он наш игрок. Можете нас поздравить! И его поздравьте», — сказал Иванов «СЭ».
32-летний Газинский стал свободным агентом после завершения сезона-2021/22. До этого россиянин с 2013 года выступал за «Краснодар».
В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «быков».
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|
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|5
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|
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|5
|0
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|
Урал – Н. Новгород
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|
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|
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|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
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|
ЦСКА – Ахмат
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|
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|
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|
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Оренбург
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Торпедо М
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|1
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