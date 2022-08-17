В «Урале» заявили о подписании контракта с Газинским

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Юрием Газинским.

«Подписали контракт с Юрием Газинским на 2 года. Все, он наш игрок. Можете нас поздравить! И его поздравьте», — сказал Иванов «СЭ».

32-летний Газинский стал свободным агентом после завершения сезона-2021/22. До этого россиянин с 2013 года выступал за «Краснодар».

В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «быков».