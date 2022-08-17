«Урал» объявил о подписании контракта с Юрием Газинским

«Урал» объявил о заключении контракта с полузащитником Юрием Газинским.

Ранее президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов сообщил «СЭ», что соглашение с футболистом рассчитано на 2 года. 32-летний россиянин начнет тренироваться с командой в общей группе с завтрашнего дня.

Газинский присоединился к «Уралу» на правах свободного агента. По окончании сезона-2021/22 он покинул «Краснодар», за который выступал с 2013 года. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «быков».