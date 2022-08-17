Мележиков рассказал, что «Спартак» первым предложил Хендриксу и Роше расторгнуть контракты

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, что клуб первым предложил нидерландскому полузащитнику Йорриту Хендриксу и бразильскому нападающему Педро Роше расторгнуть контракты с футбольным клубом.

«Расторжение контракта с Педро Рошей и Йорритом Хендриксом, была ли это инициатива игроков — расторгнуть контракты? Это была обоюдная инициатива. Но предложение обоим сделали мы», — цитирует Мележикова ТАСС.

«Спартак» сообщил об уходе Роша и Хендрикса 11 августа.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремиу». На его счету 1 гол в 19 матчах за основную команду красно-белых. С 2019 года форвард выступал в бразильских «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака».

Хендрикс выступал за «Спартак» с января 2021-го по январь 2022 года. Всего на его счету 22 матча за красно-белых, в которых он заработал 3 желтые карточки.