Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:10

Мележиков рассказал, что «Спартак» первым предложил Хендриксу и Роше расторгнуть контракты

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, что клуб первым предложил нидерландскому полузащитнику Йорриту Хендриксу и бразильскому нападающему Педро Роше расторгнуть контракты с футбольным клубом.

«Расторжение контракта с Педро Рошей и Йорритом Хендриксом, была ли это инициатива игроков — расторгнуть контракты? Это была обоюдная инициатива. Но предложение обоим сделали мы», — цитирует Мележикова ТАСС.

«Спартак» сообщил об уходе Роша и Хендрикса 11 августа.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремиу». На его счету 1 гол в 19 матчах за основную команду красно-белых. С 2019 года форвард выступал в бразильских «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака».

Хендрикс выступал за «Спартак» с января 2021-го по январь 2022 года. Всего на его счету 22 матча за красно-белых, в которых он заработал 3 желтые карточки.

Источник: https://tass.ru/sport/15491569
Йоррит Хендрикс
Педро Роша
ФК Спартак (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-3 витаминов, снижающих сахар
Анна Щербакова улетает на операцию в Германию. Неужто олимпийская чемпионка намекает на финал карьеры?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Валуев заявил, что хотел бы увидеть возвращение Дзюбы в «Зенит»
В «Войводине» подтвердили переход 17-летнего защитника Майсторовича в «Динамо»
Черевченко — о возможном назначении в «Торпедо»: «Я редко беру телефон»
Юран отреагировал на информацию о возможном назначении в «Торпедо»
В «Торпедо» ответили на вопрос об уходе Маслова, Ляпина и Бородюка
Маслов, Ляпин и Бородюк покидают «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Уфе» объяснили причину ухода главного тренера Томарова

В «Урале» заявили о подписании контракта с Газинским
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости