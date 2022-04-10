Видео голов матча РПЛ «Спартак» — «Арсенал»

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«Спартак» победил «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Еще один мяч забил полузащитник Роман Зобнин.

57-я минута: гол Зобнина

53-я минута: гол Николсона