«Локомотив» анонсировал переход Бека-Бека кадрами из фильма «Формула любви»
17:20
Полузащитник французского клуба «Кан» Алексис Бека-Бека перейдет в «Локомотив». Московский клуб оригинально анонсировал трансфер 20-летнего француза.
В Twitter «Локо» появился отрывок из советского кинофильма «Формула любви».
Бека-Бека в минувшем сезоне сыграл 25 матчей за «Кан» в Лиге 2 и забил один мяч. На Играх в Токио он провел три встречи за олимпийскую сборную Франции.
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