«Локомотив» анонсировал переход Бека-Бека кадрами из фильма «Формула любви»

Полузащитник французского клуба «Кан» Алексис Бека-Бека перейдет в «Локомотив». Московский клуб оригинально анонсировал трансфер 20-летнего француза.

В Twitter «Локо» появился отрывок из советского кинофильма «Формула любви».

Бека-Бека в минувшем сезоне сыграл 25 матчей за «Кан» в Лиге 2 и забил один мяч. На Играх в Токио он провел три встречи за олимпийскую сборную Франции.