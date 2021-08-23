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«Локомотив» анонсировал переход Бека-Бека кадрами из фильма «Формула любви»

17:20
Алексис Бека-Бека. Фото Instagram
Алексис Бека-Бека. Фото Instagram
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Полузащитник французского клуба «Кан» Алексис Бека-Бека перейдет в «Локомотив». Московский клуб оригинально анонсировал трансфер 20-летнего француза.

В Twitter «Локо» появился отрывок из советского кинофильма «Формула любви».

Бека-Бека в минувшем сезоне сыграл 25 матчей за «Кан» в Лиге 2 и забил один мяч. На Играх в Токио он провел три встречи за олимпийскую сборную Франции.

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Иван Шитик все материалы автора

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