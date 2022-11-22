В «Урале» не исключили вступления в переговоры с ЦСКА по возможному выкупу Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем голкипера Ильи Помазуна.

«Что касается выкупа Ильи Помазуна, то будет так, как решит ЦСКА. Здесь не могу ничего сказать. Мы бы хотели, чтобы Илья остался у нас, но все права на него принадлежат ЦСКА. Может, мы вступим в переговоры, но не думаю, что они просто так отпустят его. Считаю, что он очень хороший вратарь», — сказал Иванов «СЭ».

Летом этого года ЦСКА и «Урал» договорились о переходе 25-летнего вратаря на правах аренды без опции выкупа. Перед переходом в екатеринбургский клуб Помазун продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2026/27.