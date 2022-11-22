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Магомед Оздоев опроверг слухи о переходе в «Урал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев объяснил, для чего он приезжал на игру «Урала». Хавбек был замечен в вип-ложе в первом матче чемпионата России.

«Это был дружеский визит. Меня туда пригласил мой друг, который работает в структуре «Урала», я познакомился с президентом клуба Григорием Ивановым, со спонсором клуба. Было приятно пообщаться и узнать их видение. При этом я никому не даю никаких гарантий в плане перехода. У меня была цель попробовать себя в другом чемпионате», — цитирует Оздоева Sport24.

30-летний россиянин выступает за турецкую команду с 2022 года. До этого играл за «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Терек». В текущем сезоне Оздоев принял участие в 12 матчах за «Фатих Карагюмрюк» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-22-ozdoyev-o-poseshchenii-matcha-urala-eto-byl-druzheskiy-vizit-ya-nikomu-ne-dayu-nikakikh-garantiy-v-plane-perekhoda
Магомед Оздоев
ФК Урал
ФК Фатих Карагюмрюк
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Зенит

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П
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Краснодар

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