Магомед Оздоев опроверг слухи о переходе в «Урал»

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев объяснил, для чего он приезжал на игру «Урала». Хавбек был замечен в вип-ложе в первом матче чемпионата России.

«Это был дружеский визит. Меня туда пригласил мой друг, который работает в структуре «Урала», я познакомился с президентом клуба Григорием Ивановым, со спонсором клуба. Было приятно пообщаться и узнать их видение. При этом я никому не даю никаких гарантий в плане перехода. У меня была цель попробовать себя в другом чемпионате», — цитирует Оздоева Sport24.

30-летний россиянин выступает за турецкую команду с 2022 года. До этого играл за «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Терек». В текущем сезоне Оздоев принял участие в 12 матчах за «Фатих Карагюмрюк» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.