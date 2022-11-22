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Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Клуб не получал официальных предложений по Сычевому. На его месте я бы доиграл сезон в «Оренбурге»

В «Оренбурге» рассказали о будущем Сычевого
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о будущем форварда Владимира Сычевого, который лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

— Сычевым интересуются многие клубы, сообщают об интересе ЦСКА, «Краснодара», «Торпедо». Вы как реагируете на эти новости?

— Это все на уровне слухов. Никаких официальных предложений не было. Понятно, что цель любого футболиста — попасть в хорошую команду, пойти на повышение. Это нормальное явление.

Но как я вижу ситуацию и как мы обсуждали ее с Вовой и Марцелом: Сычевой сейчас находится в комфортной среде; его все знают, он всех знает, требования тренера ясны. Конечно, ему принимать решение, переходить куда-то или нет. На его месте я бы доиграл сезон в «Оренбурге», поборолся за звание лучшего бомбардира, а дальше уже принимал решение.

— Может, лучше не до конца сезона поиграть, а дольше, чтобы и в новом чемпионате доказать, что эта статистика не случайность? Все помнят пример Гамида Агаларова.

— Да, возможно. Как правило, хорошие клубы игроков группы атаки смотрят не по одному сезону и тем более не по первой части чемпионата, а на длительном отрезке — в 2-3 года.

И пока нам конкретных предложений действительно не поступало. Если поступят, то решение за Вовой. А что он думает, это лучше у него спросить.

Контракт Сычевого с «Оренбургом» действует до конца 2024 года. В этом сезоне на его счету 17 матчей, 16 голов и 2 результативные передачи.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
3
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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