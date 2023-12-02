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Сегодня, 18:05

В «Урале» назвали бредом ситуацию вокруг арбитра Турбина перед матчем с «Пари НН»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию вокруг главного арбитра матча 17-го тура РПЛ против «Пари НН» Евгения Турбина. Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что судью подозревают в получении взятки.

«Это какой-то бред. Разговаривайте с теми, кто распространяет эти слухи. Я узнал о том, что нас судит Турбин только вчера вечером. Ерунда какая-то, перед игрой накручивают нас, «Нижний Новгород», судью. И как сейчас выходить? Как работать судье?» — сказал Иванов «СЭ».

«Пари НН» на своем поле примет «Урал» в субботу, 2 декабря. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

ФК Нижний Новгород
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

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 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

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