«Сочи» — «Крылья Советов»: Ежов вывел гостей вперед

Читать «СЭ» в

«Крылья Советов» открыли счет в матче против «Сочи» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

На 71-й минуте ударом головой отличился Роман Ежов.