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Сегодня, 16:18

Романо: Угальде согласовал контракт со «Спартаком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Манфред Угальде.
Фото Global Look Press

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде перейдет в «Спартак».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, достигнута устная договоренность о трансфере 21-летнего игрока в московский клуб. Сейчас стороны обмениваются документами.

По данным источника, «Твенте» продаст Угальде «Спартаку» за 15 миллионов евро, что станет рекордной продажей для нидерландского клуба. Форвард подпишет контракт с красно-белыми на 4,5 года.

Угальде в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Манфред Угальде, Наир Тикнизян, Данил Круговой. Трансферы РПЛ: Вендел хочет в Бразилию, «Спартак» нашел форварда в «Твенте», Нобоа уехал

ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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