Романо: Угальде согласовал контракт со «Спартаком»

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде перейдет в «Спартак».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, достигнута устная договоренность о трансфере 21-летнего игрока в московский клуб. Сейчас стороны обмениваются документами.

По данным источника, «Твенте» продаст Угальде «Спартаку» за 15 миллионов евро, что станет рекордной продажей для нидерландского клуба. Форвард подпишет контракт с красно-белыми на 4,5 года.

Угальде в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.