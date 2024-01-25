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Деменко не видит проблем из-за возможной конкуренции Угальде и Соболева в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде в московской клуб.

«В вопросе возможного перехода Угальде необходимо время, чтобы понять, как он вольется в новый коллектив. Бывает, что футболисты в него попросту не попадают. Но в любом случае на него наверняка рассчитывают и постараются создать необходимые условия, в том числе финансовые», — приводит RT слова Деменко.

Он также предположил, не создаст ли переход Угальде лишних проблем в раздевалке красно-белых из-за конкуренции с Александром Соболевым за место нападающего в стартовом составе.

«Конечно, все может быть. Любой футболист будет недоволен, когда на него не возлагают надежд и появляется конкуренция, но она все равно необходима. Неважно, будь то разговор о Джикии с Бабичем или об Угальде и Соболеве. Что касается раздевалки, то тут важна работа тренера, он должен объяснить ситуацию игрокам. Выход в стартовом составе никому не гарантирован», — добавил экс-футболист.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Угальде согласовал контракт со «Спартаком».

21-летний игрок в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1263231-demenko-ugalde-sobolev-spartak
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Манфред Угальде
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В «Твенте» не подтвердили информацию о переходе Угальде в «Спартак». Клубы продолжают вести переговоры
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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15
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