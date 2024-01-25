Деменко не видит проблем из-за возможной конкуренции Угальде и Соболева в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде в московской клуб.

«В вопросе возможного перехода Угальде необходимо время, чтобы понять, как он вольется в новый коллектив. Бывает, что футболисты в него попросту не попадают. Но в любом случае на него наверняка рассчитывают и постараются создать необходимые условия, в том числе финансовые», — приводит RT слова Деменко.

Он также предположил, не создаст ли переход Угальде лишних проблем в раздевалке красно-белых из-за конкуренции с Александром Соболевым за место нападающего в стартовом составе.

«Конечно, все может быть. Любой футболист будет недоволен, когда на него не возлагают надежд и появляется конкуренция, но она все равно необходима. Неважно, будь то разговор о Джикии с Бабичем или об Угальде и Соболеве. Что касается раздевалки, то тут важна работа тренера, он должен объяснить ситуацию игрокам. Выход в стартовом составе никому не гарантирован», — добавил экс-футболист.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Угальде согласовал контракт со «Спартаком».

21-летний игрок в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами.