В Турции сообщили об интересе ЦСКА к Ляичу
10:54
ЦСКА проявляет активный интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу, сообщает ortacizgi.com со ссылкой на главного редактора газеты Fotomac Зеки Узундурукана.
Московский клуб уже сделал предложение в размере 5 миллионов евро о трансфере 29-летнего игрока. Но турецкий клуб хочет получить за футболист минимум 7 миллионов.
В минувшем сезоне Ляич сыграл за «Бешикташ» 24 матча и забил 2 мяча, став с клубом победителем чемпионата Турции. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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