В Турции сообщили об интересе ЦСКА к Ляичу

ЦСКА проявляет активный интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу, сообщает ortacizgi.com со ссылкой на главного редактора газеты Fotomac Зеки Узундурукана.

Московский клуб уже сделал предложение в размере 5 миллионов евро о трансфере 29-летнего игрока. Но турецкий клуб хочет получить за футболист минимум 7 миллионов.

В минувшем сезоне Ляич сыграл за «Бешикташ» 24 матча и забил 2 мяча, став с клубом победителем чемпионата Турции. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.