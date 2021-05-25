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В Турции сообщили об интересе ЦСКА к Ляичу

10:54
Адем Ляич. Фото Instagram
Адем Ляич. Фото Instagram
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ЦСКА проявляет активный интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу, сообщает ortacizgi.com со ссылкой на главного редактора газеты Fotomac Зеки Узундурукана.

Московский клуб уже сделал предложение в размере 5 миллионов евро о трансфере 29-летнего игрока. Но турецкий клуб хочет получить за футболист минимум 7 миллионов.

В минувшем сезоне Ляич сыграл за «Бешикташ» 24 матча и забил 2 мяча, став с клубом победителем чемпионата Турции. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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