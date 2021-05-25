«Зенит» опубликовал поздравительное видео в честь своего 96-летия

«Зенит» в честь своего 96-летия представил поздравительное видео, в котором была представлена новая версия клубного гимна.

«За 96 лет «Зенит» стал настоящей гордостью и одним из самых ярких символов города, — говорится в сообщении клуба. — На победном счету сине-бело-голубых — все возможные национальные трофеи, Кубок и Суперкубок УЕФА. Завоевав в 2021 году третий подряд титул чемпиона страны, «Зенит» стал настоящим лидером российского футбола и закрепил за Петербургом статус футбольной столицы России.

Работая над поздравлением клуба, авторы видео переосмыслили традиционную аранжировку гимна болельщиков «Зенита», сохранив узнаваемую мелодию. В новой версии клубного гимна и одной из самых известных песен о Петербурге ноты, сыгранные на классических музыкальных инструментах заменили звуки города".

Напомним, что датой основания «Зенита» считается 25 мая 1925 года.