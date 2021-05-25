Григорий Иванов: «Реформы в судействе ничего не поменяют. Как допускали ошибки, так и будут это делать»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» новость о том, что клубы РПЛ выступили против новой системы финансирования судейства.

«Дело в том, что от их реформ ничего не поменяется, — сказал Иванов «СЭ». — Если судьям увеличить зарплату в два раза, они что, в два раза лучше начнут судить? Нет, конечно. Как допускали ошибки, так и будут это делать. РФС считает, что судьи не должны общаться с клубами вообще, но ведь это же уже отработанная система. У каждого есть машины для судей, связи с отелями, возможность скидки. Все мои коллеги сказали, что это нецелесообразное предложение, я их полностью в этом поддерживаю».

По информации «СЭ», клубы на общем собрании выступили резко против новой системы финансирования судейства. Она была предложена со стороны РФС и в частности главы судейского комитета Ашота Хачатурянца.

(Антон Иванов)