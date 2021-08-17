В Турции сообщили, что «Галатасарай» готов отпустить защитника Маркана в «Зенит»
«Зенит» претендовал на защитник «Галатасарая» Маркана. Сейчас турецкий клуб готов расстаться с 25-летним игроком из Бразилии, сообщает Radyo Gol.
«Галатасарай» уже связывался с питерцами по поводу потенциального перехода. Сумма сделки оценивается в 11 миллионов евро.
На такой шаг «Галатасарай» решился после недавнего инцидента — во время матча турецкой суперлиги Маркан дважды ударил партнера по лицу, за что получил красную карточку.
Контракт Маркана с «Галатасараем» истекал летом 2022 года, однако ранее стало известно, что прежнее руководство турецкой команды продлило с ним контракт на два года, вдвое повысив зарплату.
В прошлом сезоне Маркан провел за «Галатасарай» 42 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу при 10 желтых и одной красной карточке.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю