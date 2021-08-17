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Брат погибшего вратаря ЦСКА Еремина рассказал, что после аварии водителю оторвало руку

19:15
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Игорь Еремин, брат погибшего после автокатастрофы в 1991 году голкипера ЦСКА Михаила Еремина, в интервью «СЭ» рассказал о гибели водителя машины, в которой ехал вратарь, — Сергея Власова.

1991 год. Михаил Еремин.14 смертельных ран и оторванная рука водителя. Вся правда об аварии, в которой разбился вратарь ЦСКА

— Брат ваш в той аварии даже выжил — тянул шесть дней. Водитель тоже мог уцелеть?

— Да вы что?! На его сторону весь удар пришелся! Мама Сереги побоялась ехать на опознание, смотреть — отправился я. Но опознавать там нечего было. Серегу разнесло сильно.

— Просто разорвало парня?

— Если рука отдельно валялась на асфальте — о чем говорить?

— Была версия, что с Михаилом ехал форвард ЦСКА Сергей Дмитриев. Из-за перстня решили.

— Вот точно! Когда начали гадать, кто ж мог быть-то. Хотя Дмитриев в Зеленоград даже не приезжал ни разу. У него прозвище было Сосиска. Так когда про катастрофу узнали, Сосиска сказал: «Игорь, у меня в Москве стоит без дела машина, 99-я. Тебе сейчас много мотаться надо. Раз остался без автомобиля — бери ее, катайся, решай вопросы...» До самых похорон на ней ездил.

— Писали, что в Шереметьево они поехали искать какой-то бар. Догоняться.

— Тоже чушь! Говорю же: у него в воскресенье было два глотка шампанского из кубка. Еще помню, все повторял: «Хочу стать чемпионом, хочу стать чемпионом...» Он был победитель по натуре, переть мог как танк. При этом — душа компании. Точно как наш батя. Мишка отдаст последнее — и кому угодно!

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Юрий Голышак все материалы автора

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