ЦСКА готов заплатить 2 миллиона евро за защитника киевского «Динамо»
18:16
ЦСКА проявляет интерес к защитнику киевского «Динамо» Томашу Кендзере. Российский клуб готов заплатить за 27-летнего поляка 2 миллиона евро, сообщает Футбольні трансфери.
В прошлом сезоне Кендзера провел 40 матчей во всех турнирах. На его счету 1 гол, 4 ассиста и 8 желтых карточек. Его контракт с киевлянами рассчитан до 2024 года.
Кендзера перешел в «Динамо» в 2017 году из польского «Леха» за 1,5 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игркоа в 5 млн.
Читайте также
Карпин устраивает революцию в сборной России. В составе нет Дзюбы и Соболева, но есть Захарян и Тюкавин
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю