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ЦСКА готов заплатить 2 миллиона евро за защитника киевского «Динамо»

18:16
Томаш Кендзера. Фото Instagram
Томаш Кендзера. Фото Instagram
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ЦСКА проявляет интерес к защитнику киевского «Динамо» Томашу Кендзере. Российский клуб готов заплатить за 27-летнего поляка 2 миллиона евро, сообщает Футбольні трансфери.

В прошлом сезоне Кендзера провел 40 матчей во всех турнирах. На его счету 1 гол, 4 ассиста и 8 желтых карточек. Его контракт с киевлянами рассчитан до 2024 года.

Кендзера перешел в «Динамо» в 2017 году из польского «Леха» за 1,5 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игркоа в 5 млн.

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Иван Шитик все материалы автора

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