В Турции рассказали подробности переговоров ЦСКА и «Бешикташа» по Зайнутдинову
Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе турецкого клуба к полузащитнику ЦСКА Бахтиеру Зайнутдинову.
«В ЦСКА сообщили руководству «Бешикташа», что они готовы продать Зайнутдинова за 5 миллионов евро. Но для турецкого клуба это слишком дорого. Переговоры все еще ведутся, но максимальную сумму, которую может заплатить «Бешикташ» за Бахтиера, это 3 миллиона евро. Для клуба его приобретение было бы преимуществом, так как по новым правилам Суперлиги он считался бы турком, так как имеет гражданство Казахстана», — сказал Дикме «СЭ»
В турецком чемпионате есть правило, по которому каждый клуб Суперлиги в дополнении к 14 легионерам сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана или Узбекистана.
Новый сезон Суперлиги Турции стартует 11 августа.
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4
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5
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6
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7
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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