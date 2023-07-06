Семин: «На Пиняева возлагают большие надежды — надо оправдывать авансы»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах нападающего железнодорожников Сергея Пиняева в новом сезоне.
«Как себя покажет Пиняев в новом сезоне? А чего говорить про Пиняева, если сезон даже не начался? Как начнется чемпионат — тогда и поговорим. На него возлагают большие надежды — надо начинать оправдывать авансы», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.
Пиняев перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Крыльев Советов». Всего на счету 18-летнего футболиста в минувшем сезоне РПЛ 5 голов и 2 результативные передачи в 20 матчах. Также он провел 7 игр в FONBET Кубке России, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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11
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14
|Факел
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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