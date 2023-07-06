Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:44

Бальбуэна прокомментировал свое возвращение в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о своем возвращении в клуб после приостановки контракта.

«С момента моего отъезда ничего не изменилось. Я рад видеть тех же людей, своих друзей и рад вернуться.

Я кое-что знаю о новых центральных защитниках. Некоторые из них из Южной Америки. Надеюсь, нас ждет хороший сезон.

Я уже поговорил с новым главным тренером. Он успел поделиться своим подходом к работе. Мне уже не терпится скорее присоединиться к тренировкам с командой. Цель для себя — быть в лучшей форме, чем последние пару сезонов и приносить пользу клубу. А как команда, конечно, мы хотим выигрывать трофеи.

Я не знаю, получу ли я игровое время уже в ближайшие выходные против ЦСКА, все будет зависеть от решения тренеров. Как я уже сказал, хочется как можно скорее присоединиться к команде.

Пока был не России, больше всего скучал по друзьям. Когда у тебя много друзей в одном месте, и ты на время уезжаешь — конечно, скучаешь по ним. Так что скучал по всем своим друзьям из «Динамо», — сказал Бальбуэна в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

«Динамо» объявило о возвращении 31-летнего парагвайца 6 июля. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и перешел в бразильский «Коринтианс».

Источник: https://t.me/fcdynamo/14973
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сотникова рассказала об обнаружении у нее допинга после ОИ-2014
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче
Спортивный директор «Факела» Котов: «Переговоры с Кудряшовым шли около недели. Планируем еще усилиться»
Галактионов рассказал, определился ли он с основным голкипером «Локомотива»
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа
Матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 3 сентября
Стало известно расписание матчей первых семи туров РПЛ-2023/24
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Турции рассказали подробности переговоров ЦСКА и «Бешикташа» по Зайнутдинову

В ЦСКА высказались о ситуации с Марио Фернандесом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости