В «Торпедо» надеются, что Талалаев вернется к матчу со «Спартаком»
В пресс-службе «Торпедо» сообщили, что главный тренер команды Андрей Талалаев, который пропустит матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом», вернется к игре со «Спартаком».
«У Талалаева не ковид. Надеемся, что он вернется к работе в матче со «Спартаком», — приводит слова пресс-службы «Торпедо» ТАСС.
Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.
После 13 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.
Источник: https://tass.ru/sport/16128625
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|0
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|
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|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
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|13
|7
|4
|2
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|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
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|13
|6
|2
|5
|22-22
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|
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|13
|6
|2
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|20
|
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|13
|5
|5
|3
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|20
|
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|13
|6
|0
|7
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|18
|
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|3
|5
|5
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|
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|3
|4
|7
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|13
|
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|13
|4
|1
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|13
|
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|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
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|1
|8
|4
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|
15
|Химки
|13
|2
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|8
|13-23
|9
|
16
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|13
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|6
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
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Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1
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