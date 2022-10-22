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Измайлов назвал несправедливым поражение «Нижнего Новгорода» от «Краснодара»: «Расстроен результатом»

Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» рассказал, будет ли клуб обращаться в ЭСК по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

— Работу судей мы не комментируем, — ответил Измайлов. — Наша команда, все игроки бились, создавали моменты. Вдесятером и вдевятером у нас получались моменты по игре. Не совсем справедливый результат, но он есть.

— Каккоев выругался на судью после удаления. Это попало в трансляцию.

— Это эмоции. Никита — порядочный и вежливый человек. Это просто вызвано эмоциями.

— Планируете ли вы подать заявление в ЭСК РФС?

— У нас есть время на принятие решения. Вместе со спортивным и тренерским штабом мы пересмотрим игру, выпишем замечания. Мы оценим ситуацию без эмоций, с профессиональной точки зрения. Если мы увидим ошибки судьи — примем решения.

— Лично вы расстроены таким результатом?

— Да. Повторюсь, считаю, результат несправедливым. Справедливой была бы ничья", — сказал Измайлов «СЭ».

«Нижний Новгород» с 13 очками в 14 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем, 15-м туре нижегородцы сыграют на выезде с «Крыльями Советов».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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 - : -
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 - : -
24.10 20:00
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