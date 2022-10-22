Измайлов назвал несправедливым поражение «Нижнего Новгорода» от «Краснодара»: «Расстроен результатом»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» рассказал, будет ли клуб обращаться в ЭСК по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

— Работу судей мы не комментируем, — ответил Измайлов. — Наша команда, все игроки бились, создавали моменты. Вдесятером и вдевятером у нас получались моменты по игре. Не совсем справедливый результат, но он есть.

— Каккоев выругался на судью после удаления. Это попало в трансляцию.

— Это эмоции. Никита — порядочный и вежливый человек. Это просто вызвано эмоциями.

— Планируете ли вы подать заявление в ЭСК РФС?

— У нас есть время на принятие решения. Вместе со спортивным и тренерским штабом мы пересмотрим игру, выпишем замечания. Мы оценим ситуацию без эмоций, с профессиональной точки зрения. Если мы увидим ошибки судьи — примем решения.

— Лично вы расстроены таким результатом?

— Да. Повторюсь, считаю, результат несправедливым. Справедливой была бы ничья", — сказал Измайлов «СЭ».

«Нижний Новгород» с 13 очками в 14 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем, 15-м туре нижегородцы сыграют на выезде с «Крыльями Советов».