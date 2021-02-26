Квинси Промес уверен, что он отлично поработает с Тедеско
Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, чего он ожидает от сотрудничества с главным тренером команды Доменико Тедеско.
«Рад вернуться и снова выйти на поле с командой, — сказал Промес в интервью официальному каналу красно-белых на YouTube 26 февраля. — Классное чувство. Да, слышал, что было очень холодно. Так что я вернулся в правильный момент. Но для меня погода — не проблема.
Встреча с ребятами? Все прошло отлично. Со многими я давно знаком. Классно было снова увидеть тех, с кем мы добились успеха в прошлом. Приятно снова работать с ними вместе, это особенное чувство.
Коридор? В этой команде нашлось несколько плохих парней. Но я запомнил их и обязательно отомщу. Знаю ли я, сколько Ещенко лет? Еще нет. Думаю, 40 или 50, не знаю.
Традиционный коридор ?#АнтохаВернулся ? pic.twitter.com/psFaNVta2N— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 26, 2021
Да, я говорил с главным тренером. Он рассказал о себе, о своем видении игры. Задал мне несколько вопросов о том, как я вижу футбол. Он классный человек, я рад, что мы встретились и поговорили. Для меня все понятно. Думаю, мы отлично поработаем вместе".
24 февраля 29-летний голландец вернулся в «Спартак». Московский клуб заплатит «Аяксу» за футболиста 8,5 миллиона евро, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.
Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0IbHu8caY&feature=emb_logo
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