Квинси Промес уверен, что он отлично поработает с Тедеско

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, чего он ожидает от сотрудничества с главным тренером команды Доменико Тедеско.

«Рад вернуться и снова выйти на поле с командой, — сказал Промес в интервью официальному каналу красно-белых на YouTube 26 февраля. — Классное чувство. Да, слышал, что было очень холодно. Так что я вернулся в правильный момент. Но для меня погода — не проблема.

Встреча с ребятами? Все прошло отлично. Со многими я давно знаком. Классно было снова увидеть тех, с кем мы добились успеха в прошлом. Приятно снова работать с ними вместе, это особенное чувство.

Коридор? В этой команде нашлось несколько плохих парней. Но я запомнил их и обязательно отомщу. Знаю ли я, сколько Ещенко лет? Еще нет. Думаю, 40 или 50, не знаю.

Да, я говорил с главным тренером. Он рассказал о себе, о своем видении игры. Задал мне несколько вопросов о том, как я вижу футбол. Он классный человек, я рад, что мы встретились и поговорили. Для меня все понятно. Думаю, мы отлично поработаем вместе".

24 февраля 29-летний голландец вернулся в «Спартак». Московский клуб заплатит «Аяксу» за футболиста 8,5 миллиона евро, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.