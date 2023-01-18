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Канчельскис: «Кокорина брали клубы РПЛ, почему Мамаева не взять?»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что полузащитник Павел Мамаев заселился в один отель с ЦСКА и «Динамо» в ОАЭ.

Ранее СМИ сообщали, что россиянин прибыл в Абу-Даби и заселился в один отель с «Динамо» и ЦСКА.

«Может он приехал к своим друзьям или знакомым. Посмотрим, время покажет. Смогут или не смогут. До этого Кокорина брали и его брали другие клубы. Так что посмотрим. Не знаю, кто его хочет. Какой клуб лучше, а какой хуже — это уже не нам решать. Мы только будем рады, чтобы Мамаев продлил свою футбольную карьеру», — приводит слова Канчельскиса «Спорт День за Днем».

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком этим летом. На данный момент футболист находится без клуба.

Ранее он выступал за такие российские команды, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kanchelskis-o-mamaeve-kokorina-brali-kluby-pochemu-mamaeva-ne-vzyat

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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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8
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