Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Участие Жиго в матче «Локомотив» — «Спартак» под вопросом

14:16
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» состояние защитника Самюэля Жиго, который был заменен в концовке матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (3:2).

«У Жиго по результатам дополнительного обследования диагностировано сотрясение второй степени. Кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока требуется полный покой», — сказал Фетисов «СЭ».

11 апреля красно-белые в гостях сыграют с «Локомотивом» в матче 25-го тура чемпионата России. «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники — 43 балла и третья строчка.

В текущем сезоне 27-летний Жиго провел 22 матча за москвичей и забил три гола.

(Артем Калинин)

Локомотив — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...