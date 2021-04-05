Участие Жиго в матче «Локомотив» — «Спартак» под вопросом
14:16
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» состояние защитника Самюэля Жиго, который был заменен в концовке матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (3:2).
«У Жиго по результатам дополнительного обследования диагностировано сотрясение второй степени. Кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока требуется полный покой», — сказал Фетисов «СЭ».
11 апреля красно-белые в гостях сыграют с «Локомотивом» в матче 25-го тура чемпионата России. «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники — 43 балла и третья строчка.
В текущем сезоне 27-летний Жиго провел 22 матча за москвичей и забил три гола.
(Артем Калинин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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