Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» состояние защитника Самюэля Жиго, который был заменен в концовке матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (3:2).

«У Жиго по результатам дополнительного обследования диагностировано сотрясение второй степени. Кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока требуется полный покой», — сказал Фетисов «СЭ».

11 апреля красно-белые в гостях сыграют с «Локомотивом» в матче 25-го тура чемпионата России. «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники — 43 балла и третья строчка.

В текущем сезоне 27-летний Жиго провел 22 матча за москвичей и забил три гола.

(Артем Калинин)