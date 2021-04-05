Газизов прокомментировал интерес «Уфы» к тренеру Стукалову
14:00
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию «Чемпионата» о том, что кандидатом на пост главного тренера башкирского клуба является Алексей Стукалов.
«К матчу с «Ахматом» команду готовит исполняющий обязанности главного тренера Николай Сафрониди. Это пока вся информация, которую можно дать. Обо всем остальном будем думать после матча», — сказал Газизов «СЭ».
После поражения от «Динамо» со счетом 4:0 пост главного тренера «Уфы» покинул Рашид Рахимов. 37-летний Стукалов работает наставником «Велеса», под его руководством команда идет на 7-м месте в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.
(Екатерина Звенигородская)
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