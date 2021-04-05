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Погребняк дал повод для создания нового смайла. Нереальное фото нападающего

14:30
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«Урал» в своем Twitter опубликовал фото нападающего Павла Погребняка после забитого гола в ворота «Арсенала».

На снимке лицо 37-летнего форварда приобрело необычную гримасу.

«Похоже, Павел Погребняк дал повод созданию нового смайла», — говорится в описании к фото.

Напомним, «Урал» в матче 24-го тура РПЛ победил «Арсенал» со счетом 2:0. Погребняк забил второй гол в сезоне.

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