Погребняк дал повод для создания нового смайла. Нереальное фото нападающего

«Урал» в своем Twitter опубликовал фото нападающего Павла Погребняка после забитого гола в ворота «Арсенала».

На снимке лицо 37-летнего форварда приобрело необычную гримасу.

«Похоже, Павел Погребняк дал повод созданию нового смайла», — говорится в описании к фото.

Напомним, «Урал» в матче 24-го тура РПЛ победил «Арсенал» со счетом 2:0. Погребняк забил второй гол в сезоне.