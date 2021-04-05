Погребняк дал повод для создания нового смайла. Нереальное фото нападающего
14:30
«Урал» в своем Twitter опубликовал фото нападающего Павла Погребняка после забитого гола в ворота «Арсенала».
На снимке лицо 37-летнего форварда приобрело необычную гримасу.
«Похоже, Павел Погребняк дал повод созданию нового смайла», — говорится в описании к фото.
Напомним, «Урал» в матче 24-го тура РПЛ победил «Арсенал» со счетом 2:0. Погребняк забил второй гол в сезоне.
??? — ?— ФК Урал (@FCURAL) April 5, 2021
Похоже, Павел Погребняк дал повод созданию нового смайла. pic.twitter.com/dmPfPvVq6z
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
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