В «Спартаке» заявили, что клуб ищет нового крайнего защитника
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что клуб ведет поиск нового крайнего защитника, и ответил на вопрос о том, могут ли покинуть команду Шамар Николсон и Кейта Бальде.
— Болельщики переживают за края обороны. У руководства схожая точка зрения?
— Да, действительно. Мы рассматриваем возможность, что можно сделать с левым краем защиты.
— Есть ли у клуба предложения по Николсону и Бальде?
— Я пришел из реального бизнеса и считаю, что пока сделка не закрыта, рассказывать об этапах переговоров неправильно. Это может повредить сделке. Мы продолжаем работать со всеми игроками, которые у нас есть. Конкуренция обостряется, это хорошо. Время покажет, будут ли сделки на выход.
Этим летом «Спартак» подписал полузащитника Хесуса Медину и нападающего Тео Бонгонда.
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5
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6
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7
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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