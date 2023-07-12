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Сегодня, 15:40

В «Спартаке» заявили, что клуб ищет нового крайнего защитника

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что клуб ведет поиск нового крайнего защитника, и ответил на вопрос о том, могут ли покинуть команду Шамар Николсон и Кейта Бальде.

— Болельщики переживают за края обороны. У руководства схожая точка зрения?

— Да, действительно. Мы рассматриваем возможность, что можно сделать с левым краем защиты.

— Есть ли у клуба предложения по Николсону и Бальде?

— Я пришел из реального бизнеса и считаю, что пока сделка не закрыта, рассказывать об этапах переговоров неправильно. Это может повредить сделке. Мы продолжаем работать со всеми игроками, которые у нас есть. Конкуренция обостряется, это хорошо. Время покажет, будут ли сделки на выход.

Этим летом «Спартак» подписал полузащитника Хесуса Медину и нападающего Тео Бонгонда.

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
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 - : -
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 - : -
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