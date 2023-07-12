В «Спартаке» заявили, что клуб ищет нового крайнего защитника

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что клуб ведет поиск нового крайнего защитника, и ответил на вопрос о том, могут ли покинуть команду Шамар Николсон и Кейта Бальде.

— Болельщики переживают за края обороны. У руководства схожая точка зрения?

— Да, действительно. Мы рассматриваем возможность, что можно сделать с левым краем защиты.

— Есть ли у клуба предложения по Николсону и Бальде?

— Я пришел из реального бизнеса и считаю, что пока сделка не закрыта, рассказывать об этапах переговоров неправильно. Это может повредить сделке. Мы продолжаем работать со всеми игроками, которые у нас есть. Конкуренция обостряется, это хорошо. Время покажет, будут ли сделки на выход.

Этим летом «Спартак» подписал полузащитника Хесуса Медину и нападающего Тео Бонгонда.