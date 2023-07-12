Алаев — о зимнем Кубке РПЛ: «Наша задача — сделать его более представительным»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проведении Зимнего кубка.
«Обсуждали с представителями клубов Зимний кубок. Очень хочется, чтобы турнир состоялся. Наша задача — сделать его более представительным. Хотелось бы сделать больше четырех клубов. Поставили для себя цель чтобы до конца лета определиться с составом участников. Во все клубы прислали приглашения, некоторые откликнулись. Мы ориентируемся на 8 команд, в том числе зарубежных. Конкретные лиги называть не буду. Надеюсь, что будут и международные представители. Турнир получится более качественным. «Спартак» откликнулся? Не буду заострять внимание на одном клубе», — сказал Алаев.
Победителем последнего Зимнего кубка РПЛ стал «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля опередила «Сочи», «Ростов» и «Краснодар».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -