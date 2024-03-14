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14 марта, 09:48

В «Спартаке» выступили с заявлением по поводу задержания Промеса в Дубае

Виктория Кравченко
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Спартаке» выступили с заявлением по поводу задержания полузащитника Квинси Промеса в Дубае. Адвокаты и менеджер футболиста сообщили руководству красно-белых об изменении меры пресечения в отношении голландца.

«Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.

Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», — говорится в заявлении.

Ранее прокуратура Амстердама подтвердила «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ. В среду, 13 марта, стало известно, что арест голландца в Дубае (ОАЭ) связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста. В ночь с 13 на 14 марта адвокаты игрока выступили с заявлением по этому поводу.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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