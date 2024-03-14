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14 марта, 10:24

Зарема высмеяла попытки обвинить Промеса через Telegram-каналы: «Кто в «Спартаке» главный? Игрок, тренер или клуб?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» высказалась о последних событиях, связанных с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

«Мы провожали Промеса в «Севилью», зная, что он обязательно вернется. Спустя годы мы встречали Промеса из «Аякса» как родного сына. Нынешнее руководство клуба феноменально проводило игрока в ОАЭ, а то, вернется ли Квинси в «Спартак», их уже не волновало. А вот сейчас наспех написанные, непродуманные отмазки руководства пошли в Telegram-каналах о том, как они пытались, уговаривали Промеса не ехать на сборы, советовали остаться. Просто бразильский сериал «Богатые клубы тоже плачут!».
Футболист сам просился в Дубай, тренер требовал у руководства игрока на сборах... Стоп! Кто в клубе главный? Тренер, игрок или сам клуб? Футболист или тренер принимает сам решения такого плана только в слабом клубе при слабом руководстве. Очень удобная позиция — свалить на тренера. Любому специалисту нужен игрок на предсезонке. Доменико Тедеско также в течение двух с половиной месяцев спрашивал: «Где Промес?» Это же спрашивали и миллионы болельщиков. Я не заключала контракт до тех пор, пока «Спартак» не был полностью финансово в безопасности, если игрок не сможет выполнять свои обязательства. Так бездарно потерять игрока — это самим себе сказать «шах». Если не будет замены равноценной Промесу, то «мат» скажут уже другие», — сказала Зарема «СЭ».

В феврале суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Квинси Промес. Промес заключен под стражу в ОАЭ, ему грозит депортация. Худший сценарий для «Спартака» начался?
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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