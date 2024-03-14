«Краснодар» объявил о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера команды

«Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева новым главным тренером команды.

Контракт с 40-летним специалистом заключен до конца сезона-2023/24.

В среду, 13 марта, «Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича, который возглавлял команду с января 2023 года.

Мусаев уже тренировал «Краснодар» в период с апреля 2018 по апрель 2021 года. Последним местом работы специалиста был азербайджанский «Сабах», в котором он работал с октября 2021 по февраль 2024 года.

В турнирной таблице чемпионата России-2023/24 «Краснодар» занимает второе место с 39 очками, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.