Мексика и ЮАР вышли в плей-офф. Какие шансы у Южной Кореи

В группе А на ЧМ-2026 сыграны все матчи. Мексика выиграла все три встречи и уверенно забрала первое место. ЮАР прошла дальше напрямую со второй строчки, Южная Корея ждет раскладов в таблице третьих мест, а Чехия выбыла.

Результаты третьего тура: Мексика — Чехия — 3:0, ЮАР — Южная Корея — 1:0.

Таблица группы А

Место Сборная Очки Мячи Разница 1 Мексика 9 6-0 +6 2 ЮАР 4 2-3 -1 3 Южная Корея 3 2-3 -1 4 Чехия 1 2-6 -4

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Для определения лучших третьих мест критерии такие:

— общее число очков;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;

— более высокий рейтинг ФИФА.

Таблица третьих мест после матчей группы А

Место Группа Сборная Игры Очки Разница Голы 1 B Босния и Герцеговина 3 4 -1 5 2 F Швеция 2 3 0 6 3 L Хорватия 2 3 -1 3 4 А Южная Корея 3 3 -1 2 5 J Алжир 2 3 -2 2 6 D Парагвай 2 3 -2 2 7 C Шотландия 3 3 -3 1 8 H Кабо-Верде 2 2 0 2 9 G Бельгия 2 2 0 1 10 K ДР Конго 2 1 -1 1 11 E Эквадор 2 1 -1 0 12 I Сенегал 2 0 -3 3

Южная Корея идет четвертой среди третьих мест и пока держится в зоне плей-офф. Но у большинства конкурентов ниже еще есть матч в запасе, поэтому гарантий у азиатской сборной нет.

На кого могут выйти команды группы А

Мексика сыграет с одной из третьих команд групп C, E, F, H или I. Соперник зависит от общей комбинации сборных, которые выйдут в плей-офф с третьих мест.

ЮАР попадет на второе место группы B, то есть Канаду.

Южная Корея, если пройдет дальше с четвертого места, сыграет с победителем группы E или G (на данный момент — Германия и Египет).

Как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:

Германия (1E) — Парагвай (3D)

Франция (1I) — Швеция (3F)

ЮАР (2A) — Канада (2B)

Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Португалия (2K) — Гана (2L)

Испания (1H) — Австрия (2J)

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)

Египет (1G) — Южная Корея (3H)

Бразилия (1C) — Япония (2F)

Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)

Мексика (1A) — Шотландия (3C)

Англия (1L) — Кабо-Верде (3J)

Аргентина (1J) — Уругвай (2H)

Австралия (2D) — Иран (2G)

Швейцария (1B) — Бельгия (3G)

Колумбия (1K) — Хорватия (3L)