Мексика и ЮАР вышли в плей-офф. Какие шансы у Южной Кореи
В группе А на ЧМ-2026 сыграны все матчи. Мексика выиграла все три встречи и уверенно забрала первое место. ЮАР прошла дальше напрямую со второй строчки, Южная Корея ждет раскладов в таблице третьих мест, а Чехия выбыла.
Результаты третьего тура: Мексика — Чехия — 3:0, ЮАР — Южная Корея — 1:0.
Таблица группы А
|
Место
|
Сборная
|
Очки
|
Мячи
|
Разница
|
1
|
Мексика
|
9
|
6-0
|
+6
|
2
|
ЮАР
|
4
|
2-3
|
-1
|
3
|
Южная Корея
|
3
|
2-3
|
-1
|
4
|
Чехия
|
1
|
2-6
|
-4
По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.
Для определения лучших третьих мест критерии такие:
— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.
Таблица третьих мест после матчей группы А
|
Место
|
Группа
|
Сборная
|
Игры
|
Очки
|
Разница
|
Голы
|
1
|
B
|
Босния и Герцеговина
|
3
|
4
|
-1
|
5
|
2
|
F
|
Швеция
|
2
|
3
|
0
|
6
|
3
|
L
|
Хорватия
|
2
|
3
|
-1
|
3
|
4
|
А
|
Южная Корея
|
3
|
3
|
-1
|
2
|
5
|
J
|
Алжир
|
2
|
3
|
-2
|
2
|
6
|
D
|
Парагвай
|
2
|
3
|
-2
|
2
|
7
|
C
|
Шотландия
|
3
|
3
|
-3
|
1
|
8
|
H
|
Кабо-Верде
|
2
|
2
|
0
|
2
|
9
|
G
|
Бельгия
|
2
|
2
|
0
|
1
|
10
|
K
|
ДР Конго
|
2
|
1
|
-1
|
1
|
11
|
E
|
Эквадор
|
2
|
1
|
-1
|
0
|
12
|
I
|
Сенегал
|
2
|
0
|
-3
|
3
Южная Корея идет четвертой среди третьих мест и пока держится в зоне плей-офф. Но у большинства конкурентов ниже еще есть матч в запасе, поэтому гарантий у азиатской сборной нет.
На кого могут выйти команды группы А
Мексика сыграет с одной из третьих команд групп C, E, F, H или I. Соперник зависит от общей комбинации сборных, которые выйдут в плей-офф с третьих мест.
ЮАР попадет на второе место группы B, то есть Канаду.
Южная Корея, если пройдет дальше с четвертого места, сыграет с победителем группы E или G (на данный момент — Германия и Египет).
Как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:
Германия (1E) — Парагвай (3D)
Франция (1I) — Швеция (3F)
ЮАР (2A) — Канада (2B)
Нидерланды (1F) — Марокко (2C)
Португалия (2K) — Гана (2L)
Испания (1H) — Австрия (2J)
США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
Египет (1G) — Южная Корея (3H)
Бразилия (1C) — Япония (2F)
Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)
Мексика (1A) — Шотландия (3C)
Англия (1L) — Кабо-Верде (3J)
Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
Австралия (2D) — Иран (2G)
Швейцария (1B) — Бельгия (3G)
Колумбия (1K) — Хорватия (3L)