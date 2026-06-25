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Сегодня, 06:55

Мексика и ЮАР вышли в плей-офф. Какие шансы у Южной Кореи

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Getty Images

В группе А на ЧМ-2026 сыграны все матчи. Мексика выиграла все три встречи и уверенно забрала первое место. ЮАР прошла дальше напрямую со второй строчки, Южная Корея ждет раскладов в таблице третьих мест, а Чехия выбыла.

Результаты третьего тура: Мексика — Чехия — 3:0, ЮАР — Южная Корея — 1:0.

Таблица группы А

Место

Сборная

Очки

Мячи

Разница

1

Мексика

9

6-0

+6

2

ЮАР

4

2-3

-1

3

Южная Корея

3

2-3

-1

4

Чехия

1

2-6

-4

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Для определения лучших третьих мест критерии такие:

— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.

Таблица третьих мест после матчей группы А

Место

Группа

Сборная

Игры

Очки

Разница

Голы

1

B

Босния и Герцеговина

3

4

-1

5

2

F

Швеция

2

3

0

6

3

L

Хорватия

2

3

-1

3

4

А

Южная Корея

3

3

-1

2

5

J

Алжир

2

3

-2

2

6

D

Парагвай

2

3

-2

2

7

C

Шотландия

3

3

-3

1

8

H

Кабо-Верде

2

2

0

2

9

G

Бельгия

2

2

0

1

10

K

ДР Конго

2

1

-1

1

11

E

Эквадор

2

1

-1

0

12

I

Сенегал

2

0

-3

3

Южная Корея идет четвертой среди третьих мест и пока держится в зоне плей-офф. Но у большинства конкурентов ниже еще есть матч в запасе, поэтому гарантий у азиатской сборной нет.

На кого могут выйти команды группы А

Мексика сыграет с одной из третьих команд групп C, E, F, H или I. Соперник зависит от общей комбинации сборных, которые выйдут в плей-офф с третьих мест.

ЮАР попадет на второе место группы B, то есть Канаду.

Южная Корея, если пройдет дальше с четвертого места, сыграет с победителем группы E или G (на данный момент — Германия и Египет).

Как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:

Германия (1E) — Парагвай (3D)
Франция (1I) — Швеция (3F)

ЮАР (2A) — Канада (2B)
Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Португалия (2K) — Гана (2L)
Испания (1H) — Австрия (2J)

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
Египет (1G) — Южная Корея (3H)

Бразилия (1C) — Япония (2F)
Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)

Мексика (1A) — Шотландия (3C)
Англия (1L) — Кабо-Верде (3J)

Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
Австралия (2D) — Иран (2G)

Швейцария (1B) — Бельгия (3G)
Колумбия (1K) — Хорватия (3L)

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