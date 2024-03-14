Адвокаты Промеса выступили с заявлением по поводу экстрадиции форварда «Спартака» в Нидерланды

Софи Хоф и Роберт Малевич, адвокаты нападающего «Спартака» Квинси Промеса, выступили с официальным заявлением по поводу экстрадиции 32-летнего голландца в Нидерланды.

«Сегодня различные СМИ сообщили об аресте нашего клиента Квинси Промеса в Дубае. Прокуратура Нидерландов сообщает, что 32-летний голландец, проживающий в Москве, арестован с целью экстрадиции в Нидерланды. Поводом для этого запроса прокуратуры может стать приговор Окружного суда Амстердама от 14 февраля 2024 года в связи с предполагаемым участием в ввозе наркотиков. Суд приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения.

Квинси Промес всегда отрицал свою причастность к фактам, утверждаемым судом, поэтому мы обжаловали приговор суда Амстердама от имени Промеса. На этой неделе мы также подали подробные письменные жалобы на приговор в Апелляционный суд Амстердама. При этом защита также подала несколько новых запросов о расследовании в Апелляционный суд Амстердама.

Это означает, что вердикт Апелляционного суда Амстердама не является окончательным. Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом Амстердама. Пока неизвестно, когда будет завершено апелляционное разбирательство в Нидерландах. После этого у обвинения и защиты также есть возможность подать кассационную апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

В Объединенных Арабских Эмиратах теперь предстоит завершить процедуру экстрадиции. Отмечаем, что независимый судья в Дубае теперь будет принимать решение по запросу Нидерландов об экстрадиции. В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включает множество формальных шагов и требований. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции в настоящее время предсказать невозможно.

Наконец, мы указываем на принцип взаимного доверия, применимый в законе об экстрадиции. В соответствии с этим у государств и соответствующих органов также принято не комментировать процедуру экстрадиции, пока она находится в судебном порядке. В соответствии с этим мы не будем делать никаких дальнейших заявлений, пока запрос об экстрадиции находится на рассмотрении суда в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится на сайте Cleerdin & Hamer Advocaten.

Ранее прокуратура Амстердама подтвердила «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ. В среду, 13 марта, стало известно, что арест голландца в Дубае (ОАЭ) связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.