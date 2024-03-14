Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

14 марта, 01:23

Адвокаты Промеса выступили с заявлением по поводу экстрадиции форварда «Спартака» в Нидерланды

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Софи Хоф и Роберт Малевич, адвокаты нападающего «Спартака» Квинси Промеса, выступили с официальным заявлением по поводу экстрадиции 32-летнего голландца в Нидерланды.

«Сегодня различные СМИ сообщили об аресте нашего клиента Квинси Промеса в Дубае. Прокуратура Нидерландов сообщает, что 32-летний голландец, проживающий в Москве, арестован с целью экстрадиции в Нидерланды. Поводом для этого запроса прокуратуры может стать приговор Окружного суда Амстердама от 14 февраля 2024 года в связи с предполагаемым участием в ввозе наркотиков. Суд приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения.

Квинси Промес всегда отрицал свою причастность к фактам, утверждаемым судом, поэтому мы обжаловали приговор суда Амстердама от имени Промеса. На этой неделе мы также подали подробные письменные жалобы на приговор в Апелляционный суд Амстердама. При этом защита также подала несколько новых запросов о расследовании в Апелляционный суд Амстердама.

Это означает, что вердикт Апелляционного суда Амстердама не является окончательным. Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом Амстердама. Пока неизвестно, когда будет завершено апелляционное разбирательство в Нидерландах. После этого у обвинения и защиты также есть возможность подать кассационную апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

В Объединенных Арабских Эмиратах теперь предстоит завершить процедуру экстрадиции. Отмечаем, что независимый судья в Дубае теперь будет принимать решение по запросу Нидерландов об экстрадиции. В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включает множество формальных шагов и требований. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции в настоящее время предсказать невозможно.

Наконец, мы указываем на принцип взаимного доверия, применимый в законе об экстрадиции. В соответствии с этим у государств и соответствующих органов также принято не комментировать процедуру экстрадиции, пока она находится в судебном порядке. В соответствии с этим мы не будем делать никаких дальнейших заявлений, пока запрос об экстрадиции находится на рассмотрении суда в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится на сайте Cleerdin & Hamer Advocaten.

Ранее прокуратура Амстердама подтвердила «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ. В среду, 13 марта, стало известно, что арест голландца в Дубае (ОАЭ) связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

 
Квинси Промес. Промеса снова задержали в ОАЭ, Нидерланды будут добиваться экстрадиции. Онлайн
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
35
19
Читайте также
В Кремле отреагировали на возможные санкции МОК за участие в Играх дружбы
Геннадий Орлов отреагировал на новость о смерти Василия Уткина
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
«Динамо» горит – 0:3 в серии с «Трактором». Котляревский оформил победный шедевр, а чемпионы «регулярки» в шаге от отпуска
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
«Вы не знаете Промеса, которого знаю я». Депая жестко критикуют за поддержку друга
Metaratings: «Спартак» рассматривает на место Промеса игроков до 24 лет и ценой около 15 миллионов евро
Портал Transfermarkt обнулил стоимость Промеса
Адвокат Бушманов назвал бредом возможное уголовное дело Промеса в России из-за неуплаты налогов
Куман — о словах Депая в поддержку форварда «Спартака» Промеса: «Сам бы я так делать не стал»
Источник: «Спартак» планирует подписать вингера «Галатасарая» Актюркоглу на замену Промесу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В совете директоров «Спартака» отказались комментировать задержание Промеса

Адвокат Бушманов объяснил, от чего зависит возможное возвращение Промеса в Россию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости