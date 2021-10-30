В «Спартаке» сообщили, что клуб подписал контракт с полузащитником «Арсенала» Хлусевичем
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил переход полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича в московскую команду.
«Хлусевича подписали. Срок контракта? До 2026 года», — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.
В сезоне-2021/22 Хлусевич провел 14 матчей за «Арсенал», на счету 20-летнего россиянина 3 гола и 1 результативная передача. Как сообщал «СЭ», красно-белые заплатят за футболиста 3 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-melezhikov-hlusevicha-podpisali/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю